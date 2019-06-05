11 грабежів і понад 150 крадіжок за добу: невтішна кримінальна статистика Києва



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Підозрювані встановлені лише у 54 випадках

За минулу добу, 4 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 374 повідомлення про скоєння злочинів. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

тяжкі тілесні ушкодження - 2;

грабежі – 11;

хуліганство – 7;

крадіжки – 157;

незаконні заволодіння автотранспортом — 4.

Зазначається, що у 54 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося раніше,у столиці оперативники затримали групу раніше судимих квартирників під час скоєння ними злочину.

Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка поїла жертв лікарською речовиною, а коли ті втрачали свідомість, обкрадали постраждалих.