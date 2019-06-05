11 грабежів і понад 150 крадіжок за добу: невтішна кримінальна статистика Києва
Підозрювані встановлені лише у 54 випадках
За минулу добу, 4 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 374 повідомлення про скоєння злочинів. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- тяжкі тілесні ушкодження - 2;
- грабежі – 11;
- хуліганство – 7;
- крадіжки – 157;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 4.
Зазначається, що у 54 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося раніше,у столиці оперативники затримали групу раніше судимих квартирників під час скоєння ними злочину.
Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка поїла жертв лікарською речовиною, а коли ті втрачали свідомість, обкрадали постраждалих.