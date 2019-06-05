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    11 грабежів і понад 150 крадіжок за добу: невтішна кримінальна статистика Києва

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    11 грабежів і понад 150 крадіжок за добу: невтішна кримінальна статистика Києва

    Підозрювані встановлені лише у 54 випадках

    За минулу добу, 4 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 374 повідомлення про скоєння злочинів. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів:

    • тяжкі тілесні ушкодження - 2;
    • грабежі – 11;
    • хуліганство – 7;
    • крадіжки – 157;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 4.

    Зазначається, що у 54 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося раніше,у столиці оперативники затримали групу раніше судимих квартирників під час скоєння ними злочину. 

    Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка поїла жертв лікарською речовиною, а коли ті втрачали свідомість, обкрадали постраждалих.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочинність розслідування
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