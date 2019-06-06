Грабіж на 30 тис. грн посеред вулиці: у Борисполі зловили п’яного крадія



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Затриманий - 26-річний житель Борисполя Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

У Борисполі 26-річний місцевий мешканець в стані алкогольного сп’яніння підійшов на вулиці до чоловіка та заволодів його гаманцем, в якому були кошти в розмірі 30 тисяч гривень. Після чого нападник зник в невідомому напрямку.

Постраждалий звернувся до місцевого відділу поліції та надав прикмети грабіжника, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці за гарячим слідом почали відпрацьовувати територію міста і біля озера Комсомольське виявили чоловіка, який підходив під опис, залишений постраждалим.

«Підозрюваний у грабежі помітно нервував, побачивши працівників поліції. Після того як постраждалий впізнав крадія його коштів, нападника затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час затримання чоловіка з викрадених коштів в нього було лише 600 грн. Як пояснив нападник, рештою грошей він розпорядився на власний розсуд», - йдеться в повідомленні.

За даним випадком відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.