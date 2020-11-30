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    Новини

    Іноземець викрав із банківських карток киян близько пів мільйона гривень (фото)

    • Розсилка
    За місцем мешкання шахрая працівники поліції провели обшук - Іноземець викрав із банківських карток киян близько пів мільйона гривень (фото)
    За місцем мешкання шахрая працівники поліції провели обшук
    Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції

    Зловмисник використовував скімінгове обладнання для зчитування даних банківських карток

    У Києві правоохоронці викрили і затримали іноземця за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян.

    Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

    Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Києві встановили, що 33-річний чоловік виготовляв та встановлював у банкомати скімінгові пристрої для зчитування інформації з банківських карт. Далі завдяки приладу для програмування магнітних стрічок карт він створював компрометовані банківські картки клієнтів, з яких знімав готівку.

    Попередньо встановлено, що таким чином зловмисник привласнив близько пів мільйона гривень.

    За місцем мешкання фігуранта працівники поліції провели обшук. Вилучено мікро-відеокамери, пристрої для зчитування банківських карт та інструменти для їх виготовлення, накладки для кріплення скімінгових пристроїв, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

    Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Іноземець викрав із банківських карток киян близько пів мільйона гривень (фото)
    Іноземець викрав із банківських карток киян близько пів мільйона гривень (фото)
    Іноземець викрав із банківських карток киян близько пів мільйона гривень (фото)

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання Слідчі дії тривають.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська прокуратура №4.

    Аби мінімізувати ризики викрадення коштів з вашої банківської картки кіберполіція радить:

    • користуватися банкоматами, розташованими в відділеннях банків і великих гіпермаркетах, встановленими в людних місцях, де складно непомітно змонтувати пристрої для шахрайства;
    • уважно оглядати банкомат перед тим, як вставити карту в картоприймач. Якщо ви помітили невідповідність окремих елементів апарату за кольором або підозрілі деталі, то краще надати перевагу іншому банкомату;
    • періодично змінювати PIN-код банківської картки;
    • не передавати банківську картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах тощо.
    Теги: Національна поліція України Київ кримінал шахрайство гроші іноземці кібербезпека
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