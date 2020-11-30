Іноземець викрав із банківських карток киян близько пів мільйона гривень (фото)

Зловмисник використовував скімінгове обладнання для зчитування даних банківських карток

У Києві правоохоронці викрили і затримали іноземця за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Києві встановили, що 33-річний чоловік виготовляв та встановлював у банкомати скімінгові пристрої для зчитування інформації з банківських карт. Далі завдяки приладу для програмування магнітних стрічок карт він створював компрометовані банківські картки клієнтів, з яких знімав готівку.

Попередньо встановлено, що таким чином зловмисник привласнив близько пів мільйона гривень.

За місцем мешкання фігуранта працівники поліції провели обшук. Вилучено мікро-відеокамери, пристрої для зчитування банківських карт та інструменти для їх виготовлення, накладки для кріплення скімінгових пристроїв, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська прокуратура №4.

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