Шахраї запустили нову схему з «онлайн-компенсаціями»: як не потрапити на гачок

Українців попереджають про шахраїв, які обіцяють «онлайн-компенсації» від держави

Під час карантину в Україні активізувалися аферисти

Національний банк попереджає українців про злочинців, які вигадали нову аферу для видурювання грошей. Шахраї пропонують вигадані онлайн-компенсації нібито від держави у зв'язку з пандемією і за те, щоб «отримати» ці «виплати», просять сплатити комісію.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Так, шахраї пропонують компенсацію, наприклад, на медичні послуги чи оплату комуналки або оплату товарів іноземного виробництва.

Спершу зловмисники надсилають жертвам смс-повідомлення, натискаючи на яке, людина автоматично переходить на шахрайський сервіс. Далі на екрані з’являється інформація про чималий розмір компенсації, до прикладу 50 тисяч грн, але щоб їх отримати треба оплатити комісію – 100-200 гривень.

Але, у Нацбанку попереджають, цією комісією справа може закінчитися. Зокрема, шахраї просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги. Це відбувається аж поки, вони не виманюють у людини всі гроші з рахунку.

Для того, щоб не втрапити на гачок шахраїв українцям радять: ретельно перевіряти інформацію через надійні джерела. Щодо питань компенсації від держави слід звертатися до профільної державної установи за місцем проживання.

У разі, якщо вже трапилася неприємна ситуація, варто звернутися до Кіберполіції за номером 0 800 505 170 або подати онлайн заяву за посиланням cyberpolice.gov.ua.

Між іншим, станом на 25 листопада понад 50 тисяч українців пройшли оплачувану за кошти Фонду соціального страхування самоізоляцію від коронавірусу.

До слова, президент Зеленський пропонує виплатити ФОПам по 8 тис. грн компенсації. Президент анонсував допомогу підприємцям в умовах карантинних обмежень.

Слід також зазначити, що Covid-19 спричинив спалах психічних розладів у світі.

До слова, глава українського уряду Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Також зазначимо, що МОЗ вводить новий спосіб виклику «швидкої» для хворих на Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

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