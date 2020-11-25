Одеситку підозрюють у шахрайстві, яке спричинило більше 28 млн грн збитків

Жінка укладала договори з громадянами про пайову участь у будівництві об’єктів нерухомості

Поліцейські завершили досудове розслідування, обвинувальний акт направлений до суду. Зловмисниці, яка ошукала шістдесят трьох пайовиків неіснуючого будівництва, загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Зловживаючи службовим становищем, 38-річна голова правління ЖБК, знаючи про відсутність дозвільних документів на будівництво житлових будинків, впродовж декількох років укладала договори з громадянами про пайову участь у будівництві об’єктів нерухомості за неіснуючою адресою на вулиці Карла Лібкнехта.

Не дочекавшись просування будівництва, вкладники звернулися до правоохоронних органів. Спочатку було відомо про 46 потерпілих, однак під час досудового слідства поліцейські встановили ще 17 ошуканих одеситів. Своїми діями зловмисниця завдала їм збитків на загальну суму понад 28 мільйонів гривень.

«Дії жінки кваліфікували за ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1,2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою, на її майно накладено арешт», – розповів начальник Київського відділу поліції В’ячеслав Барба.