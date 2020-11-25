  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеситку підозрюють у шахрайстві, яке спричинило більше 28 млн грн збитків

    • Розсилка
    Одеситку підозрюють у шахрайстві, яке спричинило більше 28 млн грн збитків

    Жінка укладала договори з громадянами про пайову участь у будівництві об’єктів нерухомості

    Поліцейські завершили досудове розслідування, обвинувальний акт направлений до суду. Зловмисниці, яка ошукала шістдесят трьох пайовиків неіснуючого будівництва, загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Зловживаючи службовим становищем, 38-річна голова правління ЖБК, знаючи про відсутність дозвільних документів на будівництво житлових будинків, впродовж декількох років укладала договори з громадянами про пайову участь у будівництві об’єктів нерухомості за неіснуючою адресою на вулиці Карла Лібкнехта. 

    Не дочекавшись просування будівництва, вкладники звернулися до правоохоронних органів. Спочатку було відомо про 46 потерпілих, однак під час досудового слідства поліцейські встановили ще 17 ошуканих одеситів. Своїми діями зловмисниця завдала їм збитків на загальну суму понад 28 мільйонів гривень.

    «Дії жінки кваліфікували за ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1,2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою, на її майно накладено арешт», – розповів начальник Київського відділу поліції В’ячеслав Барба.

    Теги: кримінал шахрайство Одеса арешт розслідування жінка одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies