В Україні з’явився новий вид телефонного шахрайства: у МВС розповіли деталі

Зловмисники можуть підробити акаунт у Telegram

Інтернет-шахраї розсилають повідомлення вашим друзям з проханням скинути гроші нібито з вашого Telegram-акаунту

Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про новий вид телефонного шахрайства, який стає популярним.

Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у Facebook.

«Новий вид шахрайства – в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» – йдеться у повідомленні.

У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.

Поради МВС як не стати жертвою шахраїв в інтернеті

Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.

Не робити великих предоплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.

Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.

Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?

Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.

Пам'ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація.

Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку «зламали», необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.

До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали шахраїв, які вкрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Аферисти повідомляли людям неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками.