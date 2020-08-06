Іноземець влаштував стрілянину у столичному Гідропарку (фото)



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Затриманий 36-річний громадянин іншої держави Фото: Нацполіція

Зловмисник поранив охоронця розважального закладу

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про поранення чоловіка на території Гідропарку. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, наряд патрульної поліції та бригада медиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники поліції встановили, що між відвідувачем розважального закладу та охоронцем виник конфлікт через нібито крадіжку. У ході суперечки, яка продовжилася на вулиці, відвідувач дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік на своєму авто в невідомому напрямку.

27-річного потерпілого госпіталізували та прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Як повідомлялося, 5 серпня у місті Обухів водій на автівці здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби