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    Кримінал

    У Харкові чоловік влаштував стрілянину, є поранений

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    В&nbsp;результаті стрілянини постраждав 38-річний чоловік. З травмою живота його доставили до лікарні - У Харкові чоловік влаштував стрілянину, є поранений
    В результаті стрілянини постраждав 38-річний чоловік. З травмою живота його доставили до лікарні

    Поліцейські з’ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки

    У Харкові через побутовий конфлікт в квартирі сталася стрілянина, в результаті події постраждав 38-річний чоловік. З травмою живота його доставили до лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. 

    1 серпня близько 21:00 до поліції надійшла інформація про те, що в будинку на вулиці Магніторській чути крики та постріли.

    «За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції. Встановлено, що між 62-річною власницею будинку, її родичами та 46 та 48-річними квартирантами виник конфлікт на побутовому ґрунті. Сварка переросла в бійку. В результаті 48-річний чоловік скоїв постріл зі зброї у бік 38-річного племінника господарки оселі. З травмою живота постраждалого доставили до лікарні», – розповіли в поліції.

    Також поліцейські з’ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

    За адресою працівники поліції провели огляд та вилучили речові докази. З якої зброї чоловік скоїв постріл, буде встановлено після проведення експертизи.

    «Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 2 серпня працівники поліції затримали зловмисника в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили у відділі комунікації ГУНП.

    Нагадаємо, в американському штаті Техас одна людина загинула під час протестів руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства та расизму у центрі міста Остін. Чоловіка застрелили під час протесту у Техасі, коли він підійшов до транспортного засобу.

    Як повідомлялося, у США засудили до довічного ув’язнення 17-річного Алека Маккінні, який у школі вбив одного учня та поранив ще вісьмох. Підліток сказав слідчим, що почав стрілянину у школі з помсти за знущання з його гендерної ідентичності.

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