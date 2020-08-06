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    В Обухові водій автівки влаштував стрілянину на дорозі: є постраждалі (фото)

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    Поліція затримала стрілка - В Обухові водій автівки влаштував стрілянину на дорозі: є постраждалі (фото)
    Поліція затримала стрілка
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в Обухіві

    5 серпня у місті Обухів водій на автівці синього кольору здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Стрілок зник у невідомому напрямку. А 20-річна потерпілу доправили до лікарні, де їй діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники Обухівського відділу поліції розпочали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання стрілка.

    Затримали зловмисника у Києві в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний столичний житель. Під час затримання поліція вилучила у нього пістолет «Форт-12», набої, дозвільні документи.

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    В Обухові водій автівки влаштував стрілянину на дорозі: є постраждалі (фото)
    В Обухові водій автівки влаштував стрілянину на дорозі: є постраждалі (фото)
    В Обухові водій автівки влаштував стрілянину на дорозі: є постраждалі (фото)

    Як з’ясувалось, конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них під час руху автівки з хуліганських мотивів почав вести хаотичну стрільбу в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.

    Національна поліція України кримінал зброя водій Київщина автомобіль стрілянина
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