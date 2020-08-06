В Обухові водій автівки влаштував стрілянину на дорозі: є постраждалі (фото)



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Поліція затримала стрілка Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в Обухіві

5 серпня у місті Обухів водій на автівці синього кольору здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Стрілок зник у невідомому напрямку. А 20-річна потерпілу доправили до лікарні, де їй діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники Обухівського відділу поліції розпочали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання стрілка.

Затримали зловмисника у Києві в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний столичний житель. Під час затримання поліція вилучила у нього пістолет «Форт-12», набої, дозвільні документи.

Як з’ясувалось, конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них під час руху автівки з хуліганських мотивів почав вести хаотичну стрільбу в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.