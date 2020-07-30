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    Поліція затримала на Херсонщині чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку

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    Чоловік закрився в будинку і стріляв з мисливської рушниці - Поліція затримала на Херсонщині чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку
    Чоловік закрився в будинку і стріляв з мисливської рушниці
    Фото: Нацполіція

    Полісмени у взаємодії з працівниками КОРД провели спецоперацію у селі

    В одному із сіл Херсонської області чоловік, закрившись у оселі, влаштував стрілянину з мисливської рушниці. В результаті постраждала одна людина.

    Про це повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку.

    Полісмени у взаємодії з працівниками КОРД оточили будівлю. Спецоперацію було проведено без застосування зброї, як повідомляють у поліції. Чоловіка затримали.

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    Поліція затримала на Херсонщині чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку
    Поліція затримала на Херсонщині чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку
    Поліція затримала на Херсонщині чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку

    Також у поліції уточнили, що чоловік має «ознаки наркотичного сп’яніння».

    До слова, сьогодні на Херсонщині побили нардепа зі «Слуги народу». У поліції повідомили, що Андрій Одарченко поскандалив у кафе Залізного Порту на Херсонщині з місцевим жителем. 

    Минулого тижня поліція Херсонщини звільнила з трудового рабства 13 заробітчан

    Херсонщина поліція стрілянина
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