Поліція затримала на Херсонщині чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку



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Чоловік закрився в будинку і стріляв з мисливської рушниці Фото: Нацполіція

Полісмени у взаємодії з працівниками КОРД провели спецоперацію у селі

В одному із сіл Херсонської області чоловік, закрившись у оселі, влаштував стрілянину з мисливської рушниці. В результаті постраждала одна людина.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку.

Полісмени у взаємодії з працівниками КОРД оточили будівлю. Спецоперацію було проведено без застосування зброї, як повідомляють у поліції. Чоловіка затримали.

Також у поліції уточнили, що чоловік має «ознаки наркотичного сп’яніння».

До слова, сьогодні на Херсонщині побили нардепа зі «Слуги народу». У поліції повідомили, що Андрій Одарченко поскандалив у кафе Залізного Порту на Херсонщині з місцевим жителем.

Минулого тижня поліція Херсонщини звільнила з трудового рабства 13 заробітчан.