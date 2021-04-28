Історичний будинок в центрі Києва відреставрують за $4 млн

Будинок Рутковського відреставрує компанія «Контакт-Інвест»

На реставрацію будинку штабс-капітана Рутковського (вул. Тургенєвська, 19) в Києві буде спрямовано майже $4 млн. Про це повідомив засновник девелоперської компанії «Контакт-Інвест» (Київ) Євген Чернецький агентству «Інтерфакс-Україна».

«Будинок штабс-капітана Петра Рутковського – пам'ятка архітектури місцевого значення (наказ Мінкульту від 07.09.2006 N№747/0/16-06, охоронюваний №99). Ми вже підписали охоронний договір із Департаментом охорони культурної спадщини КМДА та узгодили архітектурну концепцію. Найближчим часом скеруємо на розгляд безпосередній проєкт реставрації», – сказав він.

За словами Чернецького, будинок-пам'ятка перебуває на балансі КП «Спецжитлофонд», «Контакт-Інвест» узяв на себе зобов'язання його відреставрувати.

У коментарі агентству директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк повідомив, що проєкт реставрації будинку Рутковського має передбачати висновок про вплив на особняк будівельних робіт на сусідній ділянці, вул. Тургенєвській, 17.

«На початку квітня було укладено охоронний договір, в якому прописано, що реставраційні роботи (на Тургенєвській, 19) мають бути проведені протягом 2021-2023 рр. Звісно ж, інспектори департаменту моніторитимуть і триматимуть на контролі всі роботи. Сподіваюся, інші власники історичних будівель наслідуватимуть цей приклад», – сказав він.

За словами Чернецького, концепція реставрації передбачає відновлення та збереження ліпнини, повернення будівлі автентичного кольору, збереження об'ємно-просторових параметрів.

Проєкт реставрації розроблений архітектурним бюро Viharev.

«Ми залишимо всі деталі інтер'єру: гранітні сходи і фрагменти підлогової мозаїки, які збереглися», - зазначив Чернецький.

За його словами, фасадам повернуть автентичний колір – сіро-блакитний замість звичного червоно-теракотового, який, за дослідженнями, з'явився після 1917 року. Водночас знайдено можливість адаптувати будівлю під стандарти інклюзивності - в чотириповерховій будівлі буде ліфт.

Відреставрованому будинку повернуть первісну функцію – прибутковий будинок. «Апарт-готель» – єдиний формат, який не потребує паркінгу. І він затребуваний ринком і зрозумілий», – пояснив Чернецький.

За його словами, проєкт для сусідньої ділянки на Тургенєвській, 17 уже затверджений, отримано всі дозвільні документи, проте його концепція нині коригується. Спочатку планувався офісний центр загальною площею близько 3 тис. кв. м із поверхами open space. Нині обговорюють варіант офісно-апартного комплексу. «Фасади затверджені - витримані, строгі, як струна, всі вікна з пропорціями золотого перетину, по п'ять у ряд, вісім поверхів. Облицювання – юрським піщаником», – описує Чернецький. Під будівлею – паркінг на 10 машиномісць.

Будівельні роботи на Тургенєвській, 17 розпочнуться після отримання пакету дозвільних документів на Тургенєвську, 19.

«Першим кроком буде посилення фундаментів будівлі-пам'ятки, який незважаючи на практично ідеальне збереження фасадів, по суті, висить на столітніх дерев'яних балках. Тільки після цього буде розпочато роботи на сусідній ділянці, Тургенєвській, 17», – розповідає Чернецький.

За його оцінкою, після отримання пакета всіх дозволів відреставрувати будівлю на Тургенівській, 19 і звести будівлю на Тургенівській, 17 реально протягом року.

Будинок Рутковського побудований у 1901 році за проектом архітектора І.Агурова, відселений як аварійний у 1980-х рр., відтоді стояв занедбаним.

Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до уряду щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці.