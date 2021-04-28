Столиця втрачає пам’ятки культури. Кличко назвав винних

Київрада звернеться до уряду, аби він доручив Міністерству культури невідкладно розглянути подання щодо пам'яток столиці

Київська міська рада звернеться до уряду щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці. Відповідний проєкт звернення до Кабінету міністрів України планують розглянути на найближчому засіданні Київради. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Дивною виглядає позиція Міністерства культури та інформаційної політики України, яке включає об’єкти до Державного реєстру пам’яток. А точніше – не включає… Уже кілька років поспіль Мінкульт не може розглянути перелік об’єктів, які Департамент охорони культурної спадщини столиці щорічно подає до відомства. Тільки за останніх три роки місто направило 32 подання про занесення до Держреєстру більш як півтори тисячі пам'яток! Міністерство за цей час ухвалило рішення тільки щодо 23 об’єктів, 21 – внесли до Держреєстру, а два – визнали такими, що не підлягають внесенню. Така позиція Мінкульту призводить до того, що столиця втрачає пам’ятки культури! Вони руйнуються, а місто не може розпочати реставраційні роботи там, де це необхідно», – підкреслив Кличко.

Так, в проєкті звернення йдеться, зокрема, про те, що столиця досі чекає рішення щодо таких знакових об’єктів, як комплекс культурної спадщини заводу «Арсенал», завод Ріхтерта, Київський іподром та багатьох інших. При тому, що необхідні документи місто передало в міністерство ще три роки тому.

«Я вважаю таку ситуацію неприпустимою! Тому ми підготували проєкт звернення Київради до уряду, аби він доручив Міністерству культури невідкладно розглянути у повному обсязі подання, які направлялись органом охорони культурної спадщини КМДА», – наголосив Кличко.

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