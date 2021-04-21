Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)

Реставраційні роботи проводяться під час карантину, поки немає туристів

У Києві стартували реставраційні роботи на території Софійського собору. Зокрема, реставратори відновлюють Браму Заборовського, яка є пам’яткою архітектури часів ХVІІІ століття. Про це «Вечірньому Києву» повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

Відновлення Брами – це планова реставрація, над якою працюють спеціалісти науково-реставраційної майстерні Національного заповідника «Софія Київська».

«Поточна реставрація Брами запланована у цьогорічному регламенті. Зараз якраз добрий час привести пам’ятку до порядку, оскільки карантин і немає туристів. Брама востаннє відновлювалась ще у 2005 році – там немає гідроізоляції, відпадають цоколі, є питання до водостоків. Тому зараз наші спеціалісти вирішують ці питання. У планах відновити цоколі, звис даху, ліпнину та пофарбувати ворота», – зазначив Кириленко.

З його слів, роботи планують завершити до Великодня, який цьогоріч відзначають 2 травня.

Нагадаємо, в лютому в Софійському соборі стартував новий етап реставрації. Художники-реставратори почали відновлювати розписи часів митрополита Петра Могили – клейовий живопис 17 ст., розміщений у північній галереї пам’ятки.

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