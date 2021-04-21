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    Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)

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    Брама Заборовського є&nbsp;пам&rsquo;яткою архітектури часів ХVІІІ століття - Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)
    Брама Заборовського є пам’яткою архітектури часів ХVІІІ століття
    Фото: Вечірній Київ

    Реставраційні роботи проводяться під час карантину, поки немає туристів

    У Києві стартували реставраційні роботи на території Софійського собору. Зокрема, реставратори відновлюють Браму Заборовського, яка є пам’яткою архітектури часів ХVІІІ століття. Про це «Вечірньому Києву» повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

    Відновлення Брами – це планова реставрація, над якою працюють спеціалісти науково-реставраційної майстерні Національного заповідника «Софія Київська».

    «Поточна реставрація Брами запланована у цьогорічному регламенті. Зараз якраз добрий час привести пам’ятку до порядку, оскільки карантин і немає туристів. Брама востаннє відновлювалась ще у 2005 році – там немає гідроізоляції, відпадають цоколі, є питання до водостоків. Тому зараз наші спеціалісти вирішують ці питання. У планах відновити цоколі, звис даху, ліпнину та пофарбувати ворота», – зазначив Кириленко.

    З його слів, роботи планують завершити до Великодня, який цьогоріч відзначають 2 травня.

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    Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)
    Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)
    Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)
    Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)
    Реставратори оновлюють Браму Софійського собору (фото)

    Нагадаємо, в лютому в Софійському соборі стартував новий етап реставрації. Художники-реставратори почали відновлювати розписи часів митрополита Петра Могили – клейовий живопис 17 ст., розміщений у північній галереї пам’ятки.

    Як повідомлялося, 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

    20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) проспекті Голосіївському, 8.

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    Теги: Київ архітектура Вадим Кириленко реставрація
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