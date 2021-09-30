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    Історія кохання мовою хризантем: у Києві відкривається чарівна виставка

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    Відвідувачам виставки квітів організатори обіцяють інстаграмні локації - Історія кохання мовою хризантем: у Києві відкривається чарівна виставка
    Відвідувачам виставки квітів організатори обіцяють інстаграмні локації
    Фото: Київрада

    Композиції на любовну тематику створені з понад мільйона бутонів хризантем

    1 жовтня у столичному парку «Співоче» стартує тематична виставка хризантем під назвою «Історія кохання».

    Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів хризантем. Серед них фігури про космічну любов (Від Місяця до Марса), варіації на тему відомих жуйок «love is», закохані єдинороги, плюшеві ведмедики Teddy, човни в тунелі кохання, Купідон та мультфільми на любовну тему.

    Організатори обіцяють максимально інстаграмні локації для відвідувачів:

    «Щороку ми намагаємось зробити щось нове та цікаве для наших гостей. Цього разу ми вирішили створити справжнє місто кохання: з арками для закоханих, повітряними кулями у формі сердець, весільною каретою та чарівними єдинорогами. До речі, це остання квіткова виставка в цьому сезоні і я впевнений, що вона сподобається як дорослим, так і дітям», – каже організатор виставки Денис Погорєлко.

    Виставка триватиме до 31 жовтня.

    Графік роботи: з 10:00 до 20:00.

    Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

    Вхід платний.

    Як повідомлялося, на Майдані незалежності у Києві з’явився квітковий «торт».

    Раніше на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України. Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин

    Теги: Київ виставка кияни квіти
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    Історія кохання мовою хризантем: у Києві відкривається чарівна виставка