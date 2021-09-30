Історія кохання мовою хризантем: у Києві відкривається чарівна виставка

Композиції на любовну тематику створені з понад мільйона бутонів хризантем

1 жовтня у столичному парку «Співоче» стартує тематична виставка хризантем під назвою «Історія кохання».

Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів хризантем. Серед них фігури про космічну любов (Від Місяця до Марса), варіації на тему відомих жуйок «love is», закохані єдинороги, плюшеві ведмедики Teddy, човни в тунелі кохання, Купідон та мультфільми на любовну тему.

Організатори обіцяють максимально інстаграмні локації для відвідувачів:

«Щороку ми намагаємось зробити щось нове та цікаве для наших гостей. Цього разу ми вирішили створити справжнє місто кохання: з арками для закоханих, повітряними кулями у формі сердець, весільною каретою та чарівними єдинорогами. До речі, це остання квіткова виставка в цьому сезоні і я впевнений, що вона сподобається як дорослим, так і дітям», – каже організатор виставки Денис Погорєлко.

Виставка триватиме до 31 жовтня.

Графік роботи: з 10:00 до 20:00.

Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

Вхід платний.

Як повідомлялося, на Майдані незалежності у Києві з’явився квітковий «торт».

Раніше на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України. Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин