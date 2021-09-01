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    Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)

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    Висота літер &ndash; 2 метри, довжина напису &ndash; близько 12 метрів - Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)
    Висота літер – 2 метри, довжина напису – близько 12 метрів
    Фото: kyivzelenbud

    Для створення об’ємної композиції комунальники висадили 39 тисяч рослин

    На Майдані незалежності у Києві з’явився квітковий «торт». Про це розповіли у «Київзеленбуді».

    Центр Києва прикрашає квіткова інсталяція «Я люблю Україну». З висоти вона схожа на улюблений смаколик усіх ласунів. 40 тисяч квітів різних сортів і кольорів.

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    Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)
    Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)
    Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)
    Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)

    За словами комунальників, це зізнання у любові до рідної країни вже стало популярним місцем для селфі.

    Для створення об’ємної композиції КП УЗН Шевченківського району висадило 39 тисяч рослин: бегонію різних кольорів, цинерарію, колеус, ірезіне, альтернатеру та ахірантес.

    Висота літер – 2 метри, довжина напису – близько 12 метрів.

    Нагадаємо, на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України. Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин

    Теги: Київ селфі виставка квіти рослини
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    Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)