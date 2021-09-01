Центр Києва прикрасив квітковий торт (фото)

Для створення об’ємної композиції комунальники висадили 39 тисяч рослин

На Майдані незалежності у Києві з’явився квітковий «торт». Про це розповіли у «Київзеленбуді».

Центр Києва прикрашає квіткова інсталяція «Я люблю Україну». З висоти вона схожа на улюблений смаколик усіх ласунів. 40 тисяч квітів різних сортів і кольорів.

За словами комунальників, це зізнання у любові до рідної країни вже стало популярним місцем для селфі.

Для створення об’ємної композиції КП УЗН Шевченківського району висадило 39 тисяч рослин: бегонію різних кольорів, цинерарію, колеус, ірезіне, альтернатеру та ахірантес.

Висота літер – 2 метри , довжина напису – близько 12 метрів .

Нагадаємо, на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України. Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин