Аваков в образі квіткової феї. Ексміністр опублікував дивне відео

У короткому відео міністр позує під квітучою гілкою

Останнім часом колишній очільник МВС регулярно відзначається дописами у соцмережах, що привертають багато уваги

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram несподіване відео. У короткому ролику колишній керівник МВС, посміхаючись, дивиться на підписників з-під гілки куща, на якому красується велика червона квітка.

«Я шипи і колючки перетворюю на квіти!) Доброго ранку Вам!», – підписав публікацію ексчиновник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)





Підписники Авакова відреагували на відеоролик влучними коментарями.

«Слідом за факультетом тіктока Поплавського відкривається міністерство крінжа з міністром Аваковим)», – прокоментував публікацію один з користувачів соцмережі.

«Давайте воду в вино, чого вже там!» – зазначив інший.

Нагадаємо, нещодавно колишні українські прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідали форум «Ялтинська Європейська стратегія» (YES Brainstorm). Колективне фото міністрів колишній керівник МВС Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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