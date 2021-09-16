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    Аваков в образі квіткової феї. Ексміністр опублікував дивне відео

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    У короткому відео міністр позує під квітучою гілкою - Аваков в образі квіткової феї. Ексміністр опублікував дивне відео
    У короткому відео міністр позує під квітучою гілкою
    Фото: скріншот з Instagram Арсен Аваков

    Останнім часом колишній очільник МВС регулярно відзначається дописами у соцмережах, що привертають багато уваги

    Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram несподіване відео. У короткому ролику колишній керівник МВС, посміхаючись, дивиться на підписників з-під гілки куща, на якому красується велика червона квітка.

    «Я шипи і колючки перетворюю на квіти!) Доброго ранку Вам!», – підписав публікацію ексчиновник.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)


    Підписники Авакова відреагували на відеоролик влучними коментарями.

    «Слідом за факультетом тіктока Поплавського відкривається міністерство крінжа з міністром Аваковим)», – прокоментував публікацію один з користувачів соцмережі.

    «Давайте воду в вино, чого вже там!» – зазначив інший.

    Нагадаємо, нещодавно колишні українські прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідали форум «Ялтинська Європейська стратегія» (YES Brainstorm). Колективне фото міністрів колишній керівник МВС Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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    Теги: МВС Арсен Аваков квіти Instagram
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    Аваков в образі квіткової феї. Ексміністр опублікував дивне відео