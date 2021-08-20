У Києві відкрилась дивовижна квіткова виставка з міфічними тваринами (фото)

Квіткова виставка створена за мотивами творів Марії Примаченко

У п’ятницю, 20 серпня, на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України.

Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин, повідомляє КО «Київзеленбуд».

Героями виставки стали фантастичні персонажі картин «Ведмеді на пасіці», «Поліський нирьок», «Молодий левик», «Дракон», «Болотяний звір», «Синій бик», «Бичок-третячок», «Голубка розпустила крила, хоче на землі мира», «Якби Ной умів малювати» та інших робіт художниці. Всі фігури об’ємні, деякі сягають у висоту понад 4 метри. У композиціях здебільшого поєднані кілька творів майстрині.

Тема обрана не випадково. Адже Марія Примаченко та її картини у жанрі «наївного мистецтва» є чи не найвідомішим символом українського мистецтва. Роботи українки виставлялися на найвідоміших виставках у Франції, Німеччині, Канаді, Чехії, Польщі, Болгарії та інших країнах світу. Кажуть, Пабло Пікасо захоплювався, що живе в один час із Марією Примаченко, а Марк Шагал, натхненний її творчістю, сам почав малювати дивних звірів.

Доповненням до головної теми стануть масштабні фігури балерин у національному одязі, які будуть рухатися за допомогою спеціальної аніматроніки.

Виставка працює щодня до 19 вересня з 10:00 до 20:00.

Адреса: вул. Лаврська, 31 (Співоче поле Печерського ландшафтного парку).

Вартість квитків: дорослий - 100 грн., дитячий - 25 грн. Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.

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