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    Із Білої Церкви до Києва запустили додаткову електричку

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    Потяг Біла Церква&nbsp;&ndash; Київ курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі - Із Білої Церкви до Києва запустили додаткову електричку
    Потяг Біла Церква – Київ курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі

    Нові рейси здійснюватимуться у пікові години перевезень вранці та ввечері

    Відсьогодні, з 7 липня, курсує додатковий приміський поїзд сполученням Біла Церква – Київ. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Для покращення обслуговування пасажирів та оптимального використання рухомого складу з 7 липня 2021 року «Укрзалізниця» призначила нові рейси приміських поїздів у сполученні Біла Церква – Київ. Вони здійснюватимуться у пікові години перевезень вранці та ввечері, зазначені поїзди перебуватимуть у дорозі на 20 хвилин менше, отже, дадуть можливість пасажирам зекономити 40 хвилин часу (туди та зворотно)», – йдеться в повідомленні.

    Приміський поїзд № 7027/7028 Біла Церква – Київ курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі. Він вирушатиме з Білої Церкви о 06:17 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 07:40. Зупинки передбачені на станціях:

    • Устинівка (06:29),
    • Фастів-2 (06:39),
    • Фастів-1 (06:47),
    • Сорочий Брід (06:57),
    • Мотовилівка (07:03),
    • Васильків-1 (07:10),
    • Боярка (07:19),
    • Вишневе (07:25),
    • Київ-Волинський (07:30).

    Приміський поїзд № 7045/7046 Київ – Біла Церква курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі. Він вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 18:05) та прибуватиме до Білої Церкви о 19:28. На маршруті курсування зупинятиметься на станціях:

    • Київ-Волинський (18:15),
    • Вишневе (18:20),
    • Боярка (18:26),
    • Васильків-1 (18:35),
    • Мотовилівка (18:42),
    • Сорочий Брід (18:48),
    • Фастів-1 (18:56),
    • Фастів-2 (19:06),
    • Устинівка (19:16).

    Запуск приміських поїздів став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з територіальними громадами міст Біла Церква та Фастів, які беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Київщина
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    Із Білої Церкви до Києва запустили додаткову електричку