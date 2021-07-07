Із Білої Церкви до Києва запустили додаткову електричку
Нові рейси здійснюватимуться у пікові години перевезень вранці та ввечері
Відсьогодні, з 7 липня, курсує додатковий приміський поїзд сполученням Біла Церква – Київ. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Для покращення обслуговування пасажирів та оптимального використання рухомого складу з 7 липня 2021 року «Укрзалізниця» призначила нові рейси приміських поїздів у сполученні Біла Церква – Київ. Вони здійснюватимуться у пікові години перевезень вранці та ввечері, зазначені поїзди перебуватимуть у дорозі на 20 хвилин менше, отже, дадуть можливість пасажирам зекономити 40 хвилин часу (туди та зворотно)», – йдеться в повідомленні.
Приміський поїзд № 7027/7028 Біла Церква – Київ курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі. Він вирушатиме з Білої Церкви о 06:17 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 07:40. Зупинки передбачені на станціях:
- Устинівка (06:29),
- Фастів-2 (06:39),
- Фастів-1 (06:47),
- Сорочий Брід (06:57),
- Мотовилівка (07:03),
- Васильків-1 (07:10),
- Боярка (07:19),
- Вишневе (07:25),
- Київ-Волинський (07:30).
Приміський поїзд № 7045/7046 Київ – Біла Церква курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі. Він вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 18:05) та прибуватиме до Білої Церкви о 19:28. На маршруті курсування зупинятиметься на станціях:
- Київ-Волинський (18:15),
- Вишневе (18:20),
- Боярка (18:26),
- Васильків-1 (18:35),
- Мотовилівка (18:42),
- Сорочий Брід (18:48),
- Фастів-1 (18:56),
- Фастів-2 (19:06),
- Устинівка (19:16).
Запуск приміських поїздів став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з територіальними громадами міст Біла Церква та Фастів, які беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій.