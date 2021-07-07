Із Білої Церкви до Києва запустили додаткову електричку

Нові рейси здійснюватимуться у пікові години перевезень вранці та ввечері

Відсьогодні, з 7 липня, курсує додатковий приміський поїзд сполученням Біла Церква – Київ. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Для покращення обслуговування пасажирів та оптимального використання рухомого складу з 7 липня 2021 року «Укрзалізниця» призначила нові рейси приміських поїздів у сполученні Біла Церква – Київ. Вони здійснюватимуться у пікові години перевезень вранці та ввечері, зазначені поїзди перебуватимуть у дорозі на 20 хвилин менше, отже, дадуть можливість пасажирам зекономити 40 хвилин часу (туди та зворотно)», – йдеться в повідомленні.

Приміський поїзд № 7027/7028 Біла Церква – Київ курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі. Він вирушатиме з Білої Церкви о 06:17 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 07:40. Зупинки передбачені на станціях:

Устинівка (06:29),

Фастів-2 (06:39),

Фастів-1 (06:47),

Сорочий Брід (06:57),

Мотовилівка (07:03),

Васильків-1 (07:10),

Боярка (07:19),

Вишневе (07:25),

Київ-Волинський (07:30).

Приміський поїзд № 7045/7046 Київ – Біла Церква курсуватиме щоденно, крім суботи та неділі. Він вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 18:05) та прибуватиме до Білої Церкви о 19:28. На маршруті курсування зупинятиметься на станціях:

Київ-Волинський (18:15),

Вишневе (18:20),

Боярка (18:26),

Васильків-1 (18:35),

Мотовилівка (18:42),

Сорочий Брід (18:48),

Фастів-1 (18:56),

Фастів-2 (19:06),

Устинівка (19:16).

Запуск приміських поїздів став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з територіальними громадами міст Біла Церква та Фастів, які беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій.