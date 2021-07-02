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    «Укразалізниця» змінить маршрут і прискорить поїзд з Києва до азовського курорту

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; прискорить перевезення жителів столиці на Азовське море - «Укразалізниця» змінить маршрут і прискорить поїзд з Києва до азовського курорту

    «Укрзалізниця» прискорить перевезення жителів столиці на Азовське море

    Фото: pro.berdiansk.biz

    З 6 липня щоденний поїзд до Бердянська перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше

    ПАТ «Укрзалізниця» змінить маршрут курсування поїзду з Києва до Бердянська, аби скоротити час у дорозі на 2,5 години. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    «Для зручності пасажирів «Укрзалізниця» змінює розклад і маршрут прямування поїзда №227/228 Київ-Бердянськ. Так, з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією компанії, поїзд відправлятиметься з Києва о 19:19 і прибуватиме у Бердянськ о 10:40. Зворотно поїзд вирушатиме за старим розкладом о 17:22 з Бердянська і прибуватиме до Києва о 9:18 – на 37 хвилин раніше, ніж за попереднім розкладом.

    Зазначається, що буде скасована зупинка на станції Дніпро-Лоцманська, замість неї в обох напрямках поїзд прямуватиме через станцію Дніпро-Головний. Також прибуття та відправка по станції ім. Тараса Шевченка у напрямку з Бердянська на Київ буде о 5:54–5:57 замість 5:55–6:15.

    У пресслужбі додали, що компанія реалізовує програму економії 1 млн годин у подорожі протягом року за рахунок зміни графіків курсування поїздів. Так, зміни дозволять пасажирам економити 115 тис. годин часу в подорожі до кінця літа.

    До слова, «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави.

    Нагадуємо, «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.

    Водночас «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

    Також у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

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    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Азовське море Запорізька область зупинка відпустка
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    «Укразалізниця» змінить маршрут і прискорить поїзд з Києва до азовського курорту