«Укрзалізниця» потрапила у новий скандал. На київському вокзалі знайшли «російський» Крим (фото)

Російський журнал «Дилетант» на київському вокзалі можна придбати за 250 грн

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що «інформацію взято до уваги»

На Центральному залізничному вокзалі Києва пасажири помітили в продажу друковані матеріали, на яких окупований Крим зображено як частина РФ. Відповідні фото у Facebook оприлюднив журналіст Олександр Шаріпов.

«А взагалі це норм, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений у складі РФ?» – написав він.

Судячи з фото, мова йде про російський журнал «Дилетант».

На столичному залізничному вокзалі помітили в продажу російський журнал

Російський журнал на київському вокзалі коштує 250 грн

У коментарях пресслужба «Укрзалізниці» відреагувала на інцидент стандартним повідомленням: «Добрий день, шановний Олександре! Дякуємо Вам за сигнал! Інформація взята до уваги. Питання передано спеціалістам відповідного підрозділу для вирішення даної ситуації».

У відповідь перевізнику нагадали про те, що подібні скандали виникають регулярно. Зокрема, цьогоріч у лютому на опублікованій на сайті «Укрзалізниці» мапі окупований РФ Крим раптом став «російським». Після резонансу компанія виправила власну помилку.

Ще один журналіст напередодні розповів, що на новому рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла – Черкаси кондуктори недобросовісно виконують свою роботу. Вони відкрито пропонують їхати за меншу суму, однак без квитка.

Нагадаємо, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.



