Їхати понад добу. «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави

Більш докладну інформацію про курсування поїздів компанія обіцяє надати пізніше

Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації щодо поширення Covid-19. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Потягом до Словаччини? Не питання. «Укрзалізниця» 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною», – йдеться в повідомленні перевізника.

Сполучення стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниці та у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації в обох країнах.

Більш докладну інформацію про курсування поїздів компанія обіцяє надати пізніше.

Відомо, що потяг Київ – Братислава знаходиться в дорозі трохи понад 27 годин, а його протяжність маршруту становить 1 443 кілометрів. На маршруті планується 43 зупинки, а найдовша з них на станції Кошице - 42 хвилини.

Нагадуємо, «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.

Водночас «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

До слова, сьогодні у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

Напередодні «Главкому» стало відомо, що початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.

заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Напередодні





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