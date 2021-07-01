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    Їхати понад добу. «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави

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    Потяг Київ&nbsp;&ndash;&nbsp;Братислава перебуває у дорозі понад 27 годин - Їхати понад добу. «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави
    Потяг Київ – Братислава перебуває у дорозі понад 27 годин
    Фото з відкритих джерел

    Більш докладну інформацію про курсування поїздів компанія обіцяє надати пізніше

    Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації щодо поширення Covid-19. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Потягом до Словаччини? Не питання. «Укрзалізниця» 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною», – йдеться в повідомленні перевізника.

    Сполучення стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниці та у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації в обох країнах.

    Більш докладну інформацію про курсування поїздів компанія обіцяє надати пізніше.

    Відомо, що потяг Київ – Братислава знаходиться в дорозі трохи понад 27 годин, а його протяжність маршруту становить 1 443 кілометрів. На маршруті планується 43 зупинки, а найдовша з них на станції Кошице - 42 хвилини.

    Нагадуємо, «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.

    Водночас «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

    До слова, сьогодні у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

    Напередодні «Главкому» стало відомо, що початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.

    Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.

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    Теги: Словаччина Укрзалізниця туризм потяг Україна мандрівка
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    Їхати понад добу. «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави