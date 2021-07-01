Їхати понад добу. «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави
Більш докладну інформацію про курсування поїздів компанія обіцяє надати пізніше
Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації щодо поширення Covid-19. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Потягом до Словаччини? Не питання. «Укрзалізниця» 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною», – йдеться в повідомленні перевізника.
Сполучення стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниці та у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації в обох країнах.
Більш докладну інформацію про курсування поїздів компанія обіцяє надати пізніше.
Відомо, що потяг Київ – Братислава знаходиться в дорозі трохи понад 27 годин, а його протяжність маршруту становить 1 443 кілометрів. На маршруті планується 43 зупинки, а найдовша з них на станції Кошице - 42 хвилини.
Нагадуємо, «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.
Водночас «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.
До слова, сьогодні у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.
Напередодні «Главкому» стало відомо, що початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.