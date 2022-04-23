Із центру Києва прибрали два зображення Леніна

Ордени з зображенням радянського діяча прикрашали стелу на площі Перемоги

Сьогодні у центрі Києва, на площі Перемоги було демонтовано два бронзові зображення орденів Леніна з профілем радянського вождя. Про це повідомляє блогер Вадим Поздняков на своїй сторінці у Facebook.

«Скільки років вимагали цього від Кличка, проте зробити він так і не зміг. А зробили - небайдужі патріоти», - пише він.

Також блогер вказує на те, що у столиці залишилося багато символів радянського минулого, які так і не були прибрані під час декомунізації. Зокрема, це пам’ятник Щорсу, Ватутіну, борцям за владу рад в Маріїнському парку.

Нагадаємо, раніше у міському сквері «Слава танкістам» кияни прибрали стели, присвячені радянським містам-героям, замінивши їх назвами міст-героїв українсько-російської війни.