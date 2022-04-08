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    У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)

    У Києві демонтують стели з назвами російських міст-героїв - У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)
    У Києві демонтують стели з назвами російських міст-героїв
    фото: glavcom.ua

    Порожні місця тимчасово закривають банерами з назвами міст-героїв російсько-української війни

    У п'ятницю, 8 квітня, на проспекті Перемоги в українській столиці почали демонтувати стели російських та білоруських міст-героїв. Про це повідомляє «Главком».

    Зазначимо, що стели були розташовані у сквер «Слави танкістам». Поруч з ними і зараз стоїть монументальний танк.

    Порожні місця наразі затягують банерами. На них − назви українських міст-героїв які здобули це звання в російсько-українській війні.

    Зауважимо, що таке звання президент України Володимир Зеленський присвоїв Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону та Чернігову.

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    У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)
    У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)
    У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)
    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, місто Мукачево першим в Україні демонтувало погруддя Пушкіна.

    На засіданні виконавчого комітету депутати прийняли рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна
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    У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)