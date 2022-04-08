У Києві почався демонтаж стели російських міст-героїв (фото)

У Києві демонтують стели з назвами російських міст-героїв

Порожні місця тимчасово закривають банерами з назвами міст-героїв російсько-української війни

У п'ятницю, 8 квітня, на проспекті Перемоги в українській столиці почали демонтувати стели російських та білоруських міст-героїв. Про це повідомляє «Главком».

Зазначимо, що стели були розташовані у сквер «Слави танкістам». Поруч з ними і зараз стоїть монументальний танк.

Порожні місця наразі затягують банерами. На них − назви українських міст-героїв які здобули це звання в російсько-українській війні.

Зауважимо, що таке звання президент України Володимир Зеленський присвоїв Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону та Чернігову.

Нагадаємо, місто Мукачево першим в Україні демонтувало погруддя Пушкіна.

На засіданні виконавчого комітету депутати прийняли рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.