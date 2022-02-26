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    Кримінал

    Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню

    Про таку мітку слід негайно повідомити в поліцію - Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню
    Про таку мітку слід негайно повідомити в поліцію
    фото: Харківська ОДА

    Силовики просять українців повідомляти про підозрілі пропозиції роботи

    У анонімних Telegram каналах окупанти обіцяють «легальну роботу» по розкидування «коробочок». Обіцяють за це від 10 доларів США й публікують координати у різних місцях, передає «Главком».

    Російські терористи обіцяють «легальну роботу» по розкидування «коробочок». Обіцяють за це від 10 доларів США й публікують координати у різних місцях.

    На момент 16:30 вони повідомили координати по Харкову, Львову, обіцяють по Дніпру – через годину. При цьому, пишуть, що у Києві «робота» накривається тому, що на точках вже знаходяться військові ЗСУ. Також обіцяють інформацію по містах Запоріжжю, Мелітополю, Івано-Франківську, Ізюму. Телеграм канал був створений сьогодні.

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    Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню
    Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню
    Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню

    Закликаємо вас бути уважними, особливо в умовах воєнного стану й повідомляти про підозрілі пропозиції правоохоронні органи.

    Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, зокрема замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети.

    Як повідомляв «Главком», у Києві знаходять мітки для наведення вогню. Їх радять присипати піском або землею. Також мешканцям багатоповерхівок варто перевірити дахи.

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    Теги: Росія окупанти
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    Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню