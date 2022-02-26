Окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню

Силовики просять українців повідомляти про підозрілі пропозиції роботи

У анонімних Telegram каналах окупанти обіцяють «легальну роботу» по розкидування «коробочок». Обіцяють за це від 10 доларів США й публікують координати у різних місцях, передає «Главком».

Російські терористи обіцяють «легальну роботу» по розкидування «коробочок». Обіцяють за це від 10 доларів США й публікують координати у різних місцях.

На момент 16:30 вони повідомили координати по Харкову, Львову, обіцяють по Дніпру – через годину. При цьому, пишуть, що у Києві «робота» накривається тому, що на точках вже знаходяться військові ЗСУ. Також обіцяють інформацію по містах Запоріжжю, Мелітополю, Івано-Франківську, Ізюму. Телеграм канал був створений сьогодні.

Закликаємо вас бути уважними, особливо в умовах воєнного стану й повідомляти про підозрілі пропозиції правоохоронні органи.

Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, зокрема замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети.

Як повідомляв «Главком», у Києві знаходять мітки для наведення вогню. Їх радять присипати піском або землею. Також мешканцям багатоповерхівок варто перевірити дахи.

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