  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва

    • Розсилка
    Влада вже пообіцяла скульптуру демонтувати - Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Влада вже пообіцяла скульптуру демонтувати

    «Ось така Альонушка лякає місцевих жителів своїм страхітливим виглядом»

    У російському містечку Нововоронежі, Воронезької області відкрили пам'ятник Альонушці. Згідно з легендою – вона засновниця села Нова Альоновка, яке було раніше розташоване на території міста. 

    «Ось така Альонушка лякає місцевих жителів своїм страхітливим виглядом. За переказами, красуня заснувала поселення в Нововоронежі. Але, судячи з вигляду, вона створена, щоб його зруйнувати... Влада вже пообіцяла скульптуру демонтувати», – повідомляють російські ЗМІ.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва
    Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва

    Але пам'ятник Альонушці – не єдиний «шедевр» російського монументального мистецтва. Пропонуємо вам переглянути й інші зразки.

    Теги: Росія памятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies