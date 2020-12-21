Курйозний пам'ятник Альонушці та інші «шедеври» російського монументального мистецтва

«Ось така Альонушка лякає місцевих жителів своїм страхітливим виглядом»

У російському містечку Нововоронежі, Воронезької області відкрили пам'ятник Альонушці. Згідно з легендою – вона засновниця села Нова Альоновка, яке було раніше розташоване на території міста.

«Ось така Альонушка лякає місцевих жителів своїм страхітливим виглядом. За переказами, красуня заснувала поселення в Нововоронежі. Але, судячи з вигляду, вона створена, щоб його зруйнувати... Влада вже пообіцяла скульптуру демонтувати», – повідомляють російські ЗМІ.

Але пам'ятник Альонушці – не єдиний «шедевр» російського монументального мистецтва. Пропонуємо вам переглянути й інші зразки.