У Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження – Кличко

Як тільки бачите підозрілих людей, звертайтеся до правоохоронців та військових

Столична влада попереджає: через напружену ситуацію в Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження. У Telegram мера Києва Віталія Кличка йдеться, що перш за все потрібно звернутися до правоохоронців та військових, коли побачите підозрілих осіб.

«Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану та загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових», – заявив він.

Нагадаємо, напередодні у Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

Нагадаємо, очевидці по всій Україні знімають на відео чергові злочини російських військ.

Окупанти пограбували магазини у Мелітополі. «Падло, пакети набрали», − коментує автор відео. «Криси», − додає жіночий голос, коментуючи момент, як окупанти з пакетами награбованого швидко тікають з місця злочину.

Також нагадаємо, що у Києві судові охоронці затримали двох диверсантів. Чоловіки ходили поруч з будівлею Вищої ради правосуддя, проводили зйомку об’єкта на мобільні телефони та намагалися перевірити технічні укріплення споруди.

Як раніше повідомлялося, угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

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