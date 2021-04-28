Із Києва до «Добропарку» запустять туристичний автобус

Новий автобусний маршрут відкриється 1 травня

Із 1 травня на Київщині в тестовому режимі запустять новий автобусний маршрут між Києвом і туристичним об’єктом «Добропарк». Над його розробкою працювали фахівці управління туризму та управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації на прохання мешканців регіону. Про це повідомила заступниця очільника Київщини Тетяна Щербак, інформує пресслужба Київської ОДА.

«Розробка нових автобусних маршрутів – один із пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури та формування інвестиційної політики. Ми використовуємо комплексний підхід під час підготовки пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку нашої області. Переконані, що спільна робота сприятиме вдосконаленню не лише регіонального ринку транспортних послуг, а й соціально-економічної та культурної сфер Київщини», – зазначила Щербак.

Тим часом, у Київській обласній адміністрації обіцяють переглянути й інші маршрути громадського транспорту для покращення ситуації обласного транспортного сполучення.

«Добропарк» – це проєкт ландшафтного парку сім`ї Добруцьких. Він розташований у с. Мотижин Макарівського району (Житомирська траса).

Перших своїх відвідувачів «Добропарк» зустрів у 2020 році та подарував 1 270 000 тюльпанів, лавандову галявину, самшитову долину, сад петуній та поля ліатрісу. Мета засновників на найближчі 5 років – перетворити «Добропарк» на кращий парк в Україні.