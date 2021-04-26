Влада обіцяє киянам понад 100 га нових зелених зон

«Київзеленбуд» отримав 69 дозволів на розроблення проєктів землеустрою загальною площею понад 100 га

У Києві в найближчі роки з’являться понад 100 гектарів нових зелених зон. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у Facebook.

За його словами, такі рішення було ухвалено 22 квітня на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Так, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» отримало 69 дозволів на розроблення проєктів землеустрою загальною площею 106,04 га, ще 26,72 га землі закріплено за Центральним парком культури та відпочинку.

Також важливі рішення були прийняті щодо закріплення земельних ділянок за закладами освіти. Оформлення ділянок площею у 8,05 га надасть змогу убезпечити школи від зазіхань на їх території з боку забудовників.

Також ряд важливих рішень було прийнято про закріплення земель для обслуговування багатоквартирних будинків та інфраструктурних об’єктів, а саме за об’єктами соціальної сфери закріплено 0,49 га землі.

2,47 га закріплено за комунальним підприємством «Київтеплоенерго», яке обслуговує об’єкти теплопостачання, а об’єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали 0,13 га.

У приватну власність виділено 1,85 га, ще майже 7 га землі буде оформлено приватним землевласникам, здебільшого для експлуатації та обслуговування існуючого майна.

Як повідомлялося, 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Крім того, члени комісії підтримали недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

У Києві планується проведення додаткових природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану міста, фінансування яких буде передбачено з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища