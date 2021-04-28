  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Відкриття виставки тюльпанів у Києві відкладається

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У парку висаджено понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів - Відкриття виставки тюльпанів у Києві відкладається
    У парку висаджено понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів
    Фото: Компанія Grand Event

    Погода внесли корективи в роботу виставки

    Виставка тюльпанів, яка повинна була відкритися на території Печерського ландшафтного парку «Співоче» у ці вихідні, переноситься на 7 травня. Про це повідомили організатори на Facebook- сторінці «Співочого».

    «Через поточні погодні умови ми змушені перенести відкриття виставки тюльпанів на 7 травня. Квіти дуже люблять сонце і стабільний плюс на термометрі, а дощ і холод впливають на них не зовсім сприятливо. Нам дуже хочеться, щоб кожен відвідувач міг насолоджуватися красивими пейзажами та локаціями у парку «Співоче». Тому чекаємо Вас наступного тижня!» – розповів організатор виставки, директор компанії-оператора парку Співоче Денис Погорєлко.

    Нагадаємо, що зараз у парку висаджено понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів, а також близько 50 тисяч інших багаторічників (нарциси, іриси, крокуси, мускарі). Над квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів. Виставку можна буде побачити вже наступного тижня.

    Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

    Коли: з 7 травня

    Вхід: платний. Передбачені пільги пенсіонерам.

    Теги: Київ виставка парк квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies