Відкриття виставки тюльпанів у Києві відкладається

Погода внесли корективи в роботу виставки

Виставка тюльпанів, яка повинна була відкритися на території Печерського ландшафтного парку «Співоче» у ці вихідні, переноситься на 7 травня. Про це повідомили організатори на Facebook- сторінці «Співочого».

«Через поточні погодні умови ми змушені перенести відкриття виставки тюльпанів на 7 травня. Квіти дуже люблять сонце і стабільний плюс на термометрі, а дощ і холод впливають на них не зовсім сприятливо. Нам дуже хочеться, щоб кожен відвідувач міг насолоджуватися красивими пейзажами та локаціями у парку «Співоче». Тому чекаємо Вас наступного тижня!» – розповів організатор виставки, директор компанії-оператора парку Співоче Денис Погорєлко.

Нагадаємо, що зараз у парку висаджено понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів, а також близько 50 тисяч інших багаторічників (нарциси, іриси, крокуси, мускарі). Над квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів. Виставку можна буде побачити вже наступного тижня.

Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Коли: з 7 травня

Вхід: платний. Передбачені пільги пенсіонерам.