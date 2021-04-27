Київ хоче взяти «під своє крило» відвойований у судах Сквер Небесної сотні

Київ ініціює передачу скверу з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста

Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба зареєструвала проєкт рішення щодо «Скверу Небесної сотні». Співавторами документу стали мер міста Віталій Кличко та заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Проєкт рішення підготовлено з метою повноцінної реконструкції, облаштування та функціонування «Скверу Небесної сотні», повідомляє пресслужба Київради.

Кулеба пояснила, що проєкт рішення передбачає ініціювання передачі із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва земельної ділянки скверу. Вона зазначила, що перебування землі у державній власності унеможливлює передачу її у постійне користування Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» для реконструкції та облаштування скверу. Наразі сквер немає відповідального за його утримання.

«Сквер Небесної Сотні» було створено у 2014 році силами волонтерів. З того часу він існує як сучасний та динамічний публічний простір. Створення скверу стало стимулом для реалізації подібних проєктів в Києві та по всій Україні.

Всесвітньо відомий португальський митець Алешандре Фарту aka Vhils створив у сквері масштабний портрет Сергія Нігояна. А у 2016 році «Сквер Небесної сотні» вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів «Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір».

За результатами судових процесів земельну ділянку площею 0,2549 га, де розташовується сквер, вдалось повернути у державну власність. Боротьба супроводжувалась значним суспільним резонансом та спільними діями територіальної громади міста Києва, виконавчої влади та київського міського голови.

Як повідомлялося, 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Крім того, члени комісії підтримали недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

У Києві планується проведення додаткових природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану міста, фінансування яких буде передбачено з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища.