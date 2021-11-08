Із Китаю до Києва імпортувалися 8 тис. підробок навушників Apple

Київські митники призупинили митне оформлення контрафактних навушників

Київські митники виявили 8 тис. навушників, які імпортувалися з ймовірним порушенням охоронюваних законом об’єктів прав інтелектуальної власності компанії Apple. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Вантаж вартістю 1,5 млн грн, який згідно з товаросупровідними документами був заявлений до митного оформлення в Київській митниці як навушники китайських брендів, прямував з Китаю на адресу столичного підприємства.

Після спрацювання митної системи аналізу та управління ризиками київські митники провели огляд товару, за результатами якого встановлено, що переміщувані товари мають ознаки порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки за патентами України компанії Apple Inc.

Митне оформлення товару було призупинено, про що митниця повідомила правовласника.

Оскільки зовнішній вигляд виробів справляє на поінформованого користувача таке ж загальне враження, як і промисловий зразок, права на який належать компанії Apple Inc, наразі представник правовласника веде перемовини з імпортером щодо знищення 4 тис. навушників.

Щодо решти товару правовласник має прийняти рішення у визначений термін.

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники виявили у громадянки України 12 діамантів та 171 ювелірний виріб.