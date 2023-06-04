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Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
Лікарня, з якої втекла небезпечна пацієнтка
фото з відкритих джерел

Жінку оголосили в розшук

На Київщині правоохоронці розшукують 36-річну Ларису Абідокову, яка втекла з Київської міської психлікарні №3. За даними поліції, раніше жінка відбула покарання за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомляє поліція Київщини, втікачка виглядає на 36 років, має зріст 160 см, середню статуру, світле волосся та карі очі. Була вдягнена у темно-синій спортивний костюм та чорне взуття.

Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка фото 1

«Якщо ви впізнали жінку на зображенні або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, прохання терміново повідомити за номером телефону 093 303 49 86, або на спецлінію «102», – закликали у поліції.

Нагадаємо, у психіатричній лікарні в Дніпрі протягом 25 днів незаконно утримували військового.

Також суд у Ростові-на-Дону засудив Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та амбулаторного лікування у психіатричній лікарні у справі про графіті «Путін – злодій!».

 

Теги: поліція жінка путін

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