Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка

Жінку оголосили в розшук

На Київщині правоохоронці розшукують 36-річну Ларису Абідокову, яка втекла з Київської міської психлікарні №3. За даними поліції, раніше жінка відбула покарання за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

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Як повідомляє поліція Київщини, втікачка виглядає на 36 років, має зріст 160 см, середню статуру, світле волосся та карі очі. Була вдягнена у темно-синій спортивний костюм та чорне взуття.

«Якщо ви впізнали жінку на зображенні або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, прохання терміново повідомити за номером телефону 093 303 49 86, або на спецлінію «102», – закликали у поліції.

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Нагадаємо, у психіатричній лікарні в Дніпрі протягом 25 днів незаконно утримували військового.

Також суд у Ростові-на-Дону засудив Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та амбулаторного лікування у психіатричній лікарні у справі про графіті «Путін – злодій!».