Навіщо РФ оголосила в розшук Залужного й Сирського? Міноборони розкрило задум

Заступниця міністра оборони переконана, що психологічно тиснути на українських командувачів – безперспективно

Оголошення Росією у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних сил Олександра Сирського – один із прийомів інформаційної війни. Про заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій», – нагадала посадовиця.

За її словами, цей прийом покликаний вирішити дві задачі:

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нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;

психологічний тиск та деморалізація наших військових.

«Утім, «місія нездійсненна». Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймається як обтяжуюча обставина», – зауважила Маляр.

На її переконання, психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння, безперспективно.

Нагадаємо, Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Крім того, міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.