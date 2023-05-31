Скоро особисто прийдуть у РФ: Банкова висміяла оголошення генералів у розшук

Подоляк назвав неадекватними рішення Росії

Росія своїм оголошенням у розшук головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та генералів Олександра Сирського і Сергія Наєва виставляє себе як країну без краплі адекватності. Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Так, він назвав оголошення міністерством внутрішніх справ країни-агресора в розшук українських генералів «днем відкритих дверей» у спеціальних лікарських закладах.

«Мені здається, що і Сирський, і Залужний особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставлять їм певні питання під час зустрічі», - сказав Подоляк.

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Радник керівника Офісу президента додав, що при такій зустрічі «будуть нюанси», і «нехай вони трохи почекають».

За словами Подоляка, всі оголошення, які зараз робить РФ, вже «абсолютно, остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоча б якусь краплю адекватності».

Нагадаємо, Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Крім того, міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

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Міноборони України заявило, що цей прийом РФ покликаний вирішити дві задачі.