У країні-терористці про свободу слова не йдеться

Суд визнав чоловіка винним у вандалізмі

Суд у Ростові-на-Дону засудив Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та амбулаторного лікування у психіатричній лікарні у справі про графіті «Путін – злодій!». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на адвоката Рустама Мухамадєєва.

Суд визнав Селицького винним у вандалізмі з мотивів політичної ненависті. У справі є ще два фігуранти, їм вироки поки що не винесли.

За версією слідства, у березні минулого року кілька людей, «маючи злочинний намір, спрямований на навмисне псування та осквернення житлових будинків», написали «Путін – злодій!» на стінах будівлі.

Після затримання імовірних авторів графіті силовики публікували відео з активістами, які на камеру заявили, що начебто діяли за інструкціями в Telegram-чаті, який модерувався з Польщі.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.

Як відомо, фінал російського диктатора Володимир Путіна вже визначений, у нього немає майбутнього, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.