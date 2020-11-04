Євробляхери заблокували урядовий квартал: центр Києва став у заторах (відео)

Євробляхери оголосили безстрокову акцію протесту

Сьогодні, 4 листопада, власники автомобілів на європейській реєстрації перекрили рух по вулиці Грушевського, блокуючи в тому числі і пішохідні переходи.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У зв'язку з цим у центрі Києва утворилися серйозні затори. Транспорт стоїть на вулицях Інститутській, Липській, Богомольця, Шовковичній та ін.

Дані Google Maps станом на 17:28

Як заявили у спільноті «Авто Євро Сила», євробляхери оголосили безстрокову акцію протесту, оскільки Верховна Рада не розглядає їхні вимоги щодо запровадження доступного розмитнення автомобілів.

Євробляхери заблокували урядовий квартал. При цьому вони підкреслюють, що їхня акція спрямована не проти киян, а проти чиновників, які їздять цим кварталом.

Як відомо, біля парламенту теж відбулася акція власників автомобілів на європейській реєстрації. Вулиця Грушевського була перекрита автомобілями на євробляхах. Рух обмежувався від Європейської площі до Арсенальної площі.