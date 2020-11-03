Одному з учасників мітингу під Радою стало зле (фото)

Біля парламенту відбувається масова акція

Сьогодні, 3 листопада, зранку біля Верховної Ради України одному з учасників мітингу стало зле. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Військовослужбовці Національної гвардії України та поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів.

Як повідомлялося, сьогодні біля Верховної Ради України відбувається акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

Вулиця Грушевського перекрита автомобілями на євробляхах. Рух обмежено від Європейської площі до Арсенальної площі.

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.