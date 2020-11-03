  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євробляхери заблокували урядовий квартал: що відбувається в центрі Києва (фото, відео)

    • Розсилка
    Автомобілі на єврономерах перекрили вулицю Грушевського - Євробляхери заблокували урядовий квартал: що відбувається в центрі Києва (фото, відео)
    Автомобілі на єврономерах перекрили вулицю Грушевського
    Фото: Авто Євро Сила

    Під Рядою мітингують євробляхери та підприємці

    Сьогодні, 3 листопада, біля Верховної Ради України відбувається акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

    Вулиця Грушевського перекрита автомобілями на євробляхах. Рух обмежено від Європейської площі до Арсенальної площі.

    Наразі біля будівлі Ради розпочався мітинг євробляхерів.

    Мітинг євробляхерів під Радою
    Мітинг євробляхерів під Радою

    У зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва.

    «Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів», - повідомляє пресслужба столичної поліції.


    Поліція стягнула додаткові сили в урядовий квартал

    Поліція стягнула додаткові сили в урядовий квартал

    Правоохоронці попереджають про обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху.

    Національна поліція України Верховна Рада податки протести у Києві євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies