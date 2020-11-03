Євробляхери заблокували урядовий квартал: що відбувається в центрі Києва (фото, відео)

Під Рядою мітингують євробляхери та підприємці

Сьогодні, 3 листопада, біля Верховної Ради України відбувається акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

Вулиця Грушевського перекрита автомобілями на євробляхах. Рух обмежено від Європейської площі до Арсенальної площі.

Наразі біля будівлі Ради розпочався мітинг євробляхерів.

Мітинг євробляхерів під Радою

У зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва.

«Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів», - повідомляє пресслужба столичної поліції.





Поліція стягнула додаткові сили в урядовий квартал

Правоохоронці попереджають про обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху.