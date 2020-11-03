«Вова, виходь!». Євробляхери прийшли на Банкову (відео)

Власники автівок на єврономерах вимагають від президента розглянути їхню петицію

Колона власників автомобілів на європейській реєстрації прийшли до Офісу президента.

Під час мітингу на Банковій учасники акції вимагають від президента Володимира Зеленського розглянути їхню петицію з вимогою ухвалити закон про доступне розмитнення автомобілів.

За даними організаторів акції, спільноти «Авто Євро Сила», петицію ще не розглядали в Офісі президента.

Учасники скандують «Вова, виходь!» і «Ганьба!».

Нагадаємо, в кінці жовтня петиція, у якій президента просять виконати передвиборну обіцянку і прийняти закон про доступне розмитнення автомобілів на європейській реєстрації, набрала понад 25 тис. голосів. Це означає, що глава держави повинен її розглянути і належним чином відреагувати.

Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради України відбувається акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

Вулиця Грушевського перекрита автомобілями на євробляхах. Рух обмежено від Європейської площі до Арсенальної площі.

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.