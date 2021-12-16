«Європейська солідарність» заявляє про стеження правоохоронців за депутатами

Керівник «Європейської солідарності» у Київраді Володимир Прокопів заявив про стеження за депутатами його фракції

Депутати Київради вимагають пояснень від правоохоронців

Київська міська рада викликає на наступне пленарне засідання керівника Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Києва Костянтина Кругляка та керівника Національної поліції Києва Івана Виговського, аби ті пояснили, на підставі чого представники правоохоронних органів здійснюють незаконне спостереження за депутатами опозиційної партії «Європейська солідарність». Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Керівник фракції «Європейська солідарність» у Київраді Володимир Прокопів на сесії Київради повідомив, що «останнім часом «Європейська солідарність» фіксує тотальне стеження за членами фракції». «Так, на початку цього року депутат від «ЄС» Віктор Кононенко зафіксував візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на своє життя. Минулого тижня стеження за собою зафіксував ще один депутат від «Європейської солідарності», заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов», – заявив Прокопів.

За його словами, дві особи, які прийшли до будинку, де мешкає Усов разом із дружиною і двома дітьми, намагалися визначити точну адресу депутата. Один з них продемонстрував посвідчення співробітника Відділу по боротьбі з екстремістськими та радикальними організованими злочинними угрупованнями Департаменту стратегічних розслідувань на ім’я Ярослава Цяпко.

«Через добу під будинком Костянтина Усова відбувся мітинг «ті тушок» із так званої «маршруточної мафії» з гучномовцями, музикою, фаєрами та наклепницькими плакатами. «Європейська Солідарність» вважає подібні речі, де поліція виконує роль не тільки виконавців, але й безпосередніх організаторів та наводчиків акцій проти депутатів Київської міської ради, виключним політичним тиском», – наголосив заступник голови КМДА.

Пропокопів додав, що на підтвердження цих слів у депутатів є відео та фото людей, які здійснюють незаконні дії по відношенню до депутатів фракції.

«Ми знаємо біографії цих людей та готові надати інформацію про них депутатам Київради для ознайомлення», – запевнив голова фракції «ЄС» у Київраді.