Маршруточна мафія влаштувала пікет під будинком заступника Кличка (фото)

10 грудня в Києві відбудеться конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування

У Києві 9 грудня, напередодні конкурсу на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування, невідомі влаштували пікет з піротехнікою у дворі будинку, де мешкає профільний заступник голови КМДА Костянтин Усов. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Тітушки приїхали під будинок, де живу я, моя дружина та двоє дітей, яким уже, до речі, час спати. Нічого нового – та сама пісня, ті самі плакати, ті самі інтелігентні обличчя. Без баранів, проте з фаєрами, гучномовцями, та потужними колонками», – наголосив Усов.

Він нагадав, що 10 грудня в Києві відбудеться конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування.

Також Усов повідомив, що 8 перевізників подали 19 пакетів документів на конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування.

За його словами, документи надійшли від ПП «Універсал-Транс», ТОВ «Одеса авто транс», ТОВ «Союз-Авто», ТОВ «Автосервіс», ТОВ «Д-М Київтранс», ТОВ «Кийтранс-2005», ТОВ «Транссіті» та КП «Київпастранс».

«Напередодні конкурсу на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування ми фіксуємо рекордно малу кількість заявок і пов’язуємо це з високими стандартами, які ми встановили. А саме – за оновленими вимогами автобуси мають бути пасажиромісткістю більше 60 місць, стандарту Євро-5 та в майбутньому мають бути обладнані камерами відеофіксації та датчиками підрахунку пасажирів. Також зберігаються всі попередні вимоги – доступність для людей із інвалідністю та маломобільних груп населення, відсутність візуального та звукового «сміття» в салоні автобуса, підтримка температурного режиму, уніформа водія, обслуговування пасажирів державною мовою, заборона курити в салоні тощо», – зазначив Усов.

Заступник голови КМДА також розповів, що більшість перевізників подали на конкурс нові транспортні засоби 2019-2021 років випуску, що відповідають стандарту Євро-5, частина подали автобуси великої місткості, і лише двоє запропонували старі «Богдани».

Нагадаємо, наразі столична влада проводить роботу з очищення вулиць міста від старих іржавих маршруток.

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

Місто виграло апеляцію і Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону Департаменту транспортної інфраструктури здійснювати перевірки на маршрутах ПП «Універсал-Транс» на всіх його 17 маршрутах.

Також Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

КМДА оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування і ще посилила вимоги до перевізників.

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