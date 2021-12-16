Порошенко «розніс» держканали та заявив про «злочин»

Петр Порошенко: витрачати 1,5 млрд бюджетних коштів на боротьбу з опозицією, коли ворог стоїть на кордонах – це злочин

Порошенко наголосив, що влада намагається коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів

Влада витрачає 1,5 млрд грн на створення в обхід законів України власного пропагандистського медіа-холдингу у той час, коли критично недофінансована армія, а росіяни нарощують ескалацію на кордоні. Про це заявив журналістам у Верховній Раді п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Він наголосив, що в ефірі «переформатованого» для піару влади телеканалу «Рада» за кошти платників податків паплюжать парламентську опозицію та міжнародних партнерів України.

«Три роки не підвищується грошове забезпечення в армії, бо «немає грошей». Зірвані тендери на закупівлю пального, бронежилетів, медичного, харчового забезпечення. Кажуть – нема грошей», – нагадав Порошенко.

«А 320 мільйонів на це неподобство в них є для того, щоб за рахунок бюджетних коштів паплюжити опозицію, паплюжити лідерів опозиції, паплюжити наших міжнародних партнерів. Я впевнений у тому, що зараз коїться злочин», – зауважив Порошенко.

«Я впевнений, що подібні кошти мають проходити через сесійну залу на затвердження кошторису. Через бюджетний комітет, через підпис як зміни в законі», – переконаний п’ятий президент.

«Витрачати більше мільярда на російськомовний телеканал «Дом», який був передбачений для того, щоб мовити на окуповані території. Замість цього в порушення закону про мову, закону про телебачення російськомовний проросійський контент розповсюджувати на всю територію України – це божевілля», – вважає Порошенко.

Він наголосив, що влада намагається коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів.

«В цих умовах півтора мільярда витрачати без тендерів «Прозорро», не покривши першочергові витрати, коли ворог стоїть біля наших кордонів, витрачати на те, щоб боротися з опозицією. І в такий спосіб намагатися хоч якось утримати свій рейтинг, зруйнований всялікими «Гогілашвілі», «друзями президента», чи через ці польоти, через офшори Pandora Papers, чи через «вагнергейт». І ми зараз знаємо вже механізм злиття інформації. Намагатися переключити увагу – це злочин», – наголошує Порошенко.

«І опозиція, і наші міжнародні партнери точно цього не допустять», – резюмував п’ятий президент.

До слова, сьогодні Порошенко зірвав прямий етер каналу «Рада», заявивши, що тут був прохід до туалету (відео).

Як раніше повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.