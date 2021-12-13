Соратник Порошенка вимагає від Банкової пояснень через давнє фото секретарки Зеленського

Марія Левченко «лайкнула» зірку із зображенням Путіна

У партії «Європейська солідарність» вважають, що Офіс президента має надати пояснення щодо фотографії помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко, на якому вона «лайкає» зірку із зображенням очільника країни-агресорки Володимира Путіна. Адже жінка працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними, написав народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

«Мені сьогодні надіслали це фото. На ньому найближча помічниця Зеленського Марія Левченко «лайкає» зірку із зображенням Путіна. Я не побачив ознак фотомонтажу, хоча дивитися мають фахівці. Я не знаю коли воно було зроблене, напевно, давно. Але пояснення від Офісу президента мають бути. Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене – ця людина працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними. Вона присутня на нарадах зі спецслужбами. І це значно серйозніше, ніж хамська поведінка її чоловіка Гогілашвілі, до речі, колишнього помічника депутата держдуми РФ від Єдіной Росіі Ніколая Валуєва», – написав депутат у Facebook.

Як раніше повідомлялося, Левченко Марія Валентинівна, яка працює секретарем президента Зеленського і присутня на важливих зустрічах глави держави, ймовірно офіційно не оформлена на роботу в Офісі президента.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.