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    Соратник Порошенка вимагає від Банкової пояснень через давнє фото секретарки Зеленського

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    За словами Ар&rsquo;єва, Левченко присутня на нарадах зі спецслужбами - Соратник Порошенка вимагає від Банкової пояснень через давнє фото секретарки Зеленського

    За словами Ар’єва, Левченко присутня на нарадах зі спецслужбами

    фото: Володимир Ар’єв/Facebook

    Марія Левченко «лайкнула» зірку із зображенням Путіна

    У партії «Європейська солідарність» вважають, що Офіс президента має надати пояснення щодо фотографії помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко, на якому вона «лайкає» зірку із зображенням очільника країни-агресорки Володимира Путіна. Адже жінка працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними, написав народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

    «Мені сьогодні надіслали це фото. На ньому найближча помічниця Зеленського Марія Левченко «лайкає» зірку із зображенням Путіна. Я не побачив ознак фотомонтажу, хоча дивитися мають фахівці. Я не знаю коли воно було зроблене, напевно, давно. Але пояснення від Офісу президента мають бути. Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене – ця людина працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними. Вона присутня на нарадах зі спецслужбами. І це значно серйозніше, ніж хамська поведінка її чоловіка Гогілашвілі, до речі, колишнього помічника депутата держдуми РФ від Єдіной Росіі Ніколая Валуєва», – написав депутат у Facebook.

    Як раніше повідомлялося, Левченко Марія Валентинівна, яка працює секретарем президента Зеленського і присутня на важливих зустрічах глави держави, ймовірно офіційно не оформлена на роботу в Офісі президента.

    Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

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    Теги: МВС Європейська солідарність депутат скандал речі жінка Офіс президента
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    Соратник Порошенка вимагає від Банкової пояснень через давнє фото секретарки Зеленського