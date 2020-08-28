«Євросолідарність» виграє вибори до Київради і буде формувати більшість проєвропейських сил – Прокопів



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Володимир Прокопів наголосив, що Віталій Кличко зможе розраховувати на підтримку «Євросолідарності»

Прокопів категорично заперечив, що між «Євросолідарністю» та партією «Удар» під час кампанії можуть бути серйозні конфлікти

Заступник київського міського голови – секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії «Європейська солідарність» Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо «Євросолідарності» буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил. Про це він заявив у програмі «Час Ч» на «5 каналі».

«Я не сумніваюся, що «Європейська солідарність» виграє вибори до Київради і буде формувати там більшість проєвропейських сил», – наголосив заступник Київського міського голови.

Прокопів також категорично заперечив, що між «Євросолідарністю» та партією «Удар» столичного мера Віталія Кличка під час кампанії можуть бути серйозні конфлікти. «Втретє у житті я чую про такі побоювання: таке було в 2014-му році, коли ми спільно з «Ударом» йшли на місцеві вибори; таке було в 2015-му році знову ж таки на місцевих виборах, коли «Удар» вже йшов у складі «Солідарності»; і от зараз знову кажуть про взаємопоборювання. Його не буде. Буде партнерство», – зазначив лідер київського осередку «ЄС».

Він також наголосив, що Кличко зможе розраховувати на підтримку «Євросолідарності». «Ми готові підставити плече чинному меру, бо до Київради від «Європейської солідарності» йтимуть професіонали», – сказав Прокопів.

Як повідомлялося, за результатамии опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», лідером електорального рейтингу політичних сил на виборах до Київської міської ради є партія «Європейська солідарність», за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати.