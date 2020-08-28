«Євросолідарність» виграє вибори до Київради і буде формувати більшість проєвропейських сил – Прокопів
Прокопів категорично заперечив, що між «Євросолідарністю» та партією «Удар» під час кампанії можуть бути серйозні конфлікти
Заступник київського міського голови – секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії «Європейська солідарність» Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо «Євросолідарності» буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил. Про це він заявив у програмі «Час Ч» на «5 каналі».
«Я не сумніваюся, що «Європейська солідарність» виграє вибори до Київради і буде формувати там більшість проєвропейських сил», – наголосив заступник Київського міського голови.
Прокопів також категорично заперечив, що між «Євросолідарністю» та партією «Удар» столичного мера Віталія Кличка під час кампанії можуть бути серйозні конфлікти. «Втретє у житті я чую про такі побоювання: таке було в 2014-му році, коли ми спільно з «Ударом» йшли на місцеві вибори; таке було в 2015-му році знову ж таки на місцевих виборах, коли «Удар» вже йшов у складі «Солідарності»; і от зараз знову кажуть про взаємопоборювання. Його не буде. Буде партнерство», – зазначив лідер київського осередку «ЄС».
Він також наголосив, що Кличко зможе розраховувати на підтримку «Євросолідарності». «Ми готові підставити плече чинному меру, бо до Київради від «Європейської солідарності» йтимуть професіонали», – сказав Прокопів.
Як повідомлялося, за результатамии опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», лідером електорального рейтингу політичних сил на виборах до Київської міської ради є партія «Європейська солідарність», за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати.