ЗМІ: Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА



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Андрій Пальчевський претендує на крісло мера Києва

«Спонсорський пакет» Столара Пальчевському оцінюється в кілька мільйонів доларів

Виборчу кампанію Андрія Пальчевського в Києві може фінансувати Вадим Столар, щоби повернути контроль над будівельним ринком столиці. Про це повідомляють «Вєсті».

За даними видання, «спонсорський пакет» Столара Пальчевському оцінюється в кілька мільйонів доларів. За допомогою масованої рекламної кампанії Столар спробує вивести кандидата у другий тур. «Столар оплачує виборчу кампанію, а в разі перемоги протеже - отримає необмежений вплив на КМДА. З невисокими 11% рейтингу він (Пальчевський. - Ред.), тим не менш, другий в мерських перегонах», - пише видання.

За попередніми даними, витрати партії «Перемоги Пальчевського» на агітацію найвищі в порівнянні з іншими кандидатами і політичними силами. З весни 2018 року він активно використовує зовнішню рекламу. У період виборів оренда одного рекламного щита в Києві може досягати 15 тис. грн на місяць в залежності від місця розташування і площі конструкції. Крім того, сторінку Пальчевського активно просувають в інтернеті та фейсбуці. «Записи збирають тисячі «лайків» і схвальних коментарів від сторінок спамерських пошукових роботів. Як правило, схвалення в соцмережі коштує від 15 грн. За всю виборчу кампанію може набігти до 7-10 тис. дол.», - оцінюють «Вєсті».

Вартість фейсбук-реклами одного тільки рейтингу, в якому Пальчевському пророкували високий результат, на ринку оцінюють більш ніж в $10 тис. Зазначений рейтинг склала компанія «Інтер-Акція». У ньому Пальчевський нібито користується підтримкою 22% виборців, в той час, як авторитетні Центр Разумкова, соціологічна група «Рейтинг» і КМІС оцінюють його рейтинг в 9-12%. «Соціологія «під замовлення» теж не безкоштовна. У Telegram-каналах розійшлася інформація про те, що за фейковий рейтинг Пальчевський нібито заплатив компанії «Інтер-Акція» 25 тис. дол.», - йдеться в матеріалі.

До недавнього часу Вадим Столар вважався «сірим кардиналом» Києва і «смотрящим» від центру за столичним будівельним ринком. Однак в останні роки його вплив помітно скоротився. «Мабуть, Столар хоче повернути владу над столицею, а для цього немає способу надійніше, ніж завести в Київраду «свого» мера», - пишуть «Вєсті».

Медійну популярність в Україні Пальчевський отримав за рахунок частої появи на телеканалах як телеведучого і експерта. Народився в Києві, закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, кадровий військовий РФ. Балотувався до Держдуми Росії від Партії любителів пива. На початку 2000-х повернувся до Києва, заснував кілька компаній, в тому числі приватну медклініку «Євролаб». У 2010 році став першим заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова.