Партія «За майбутнє» висуватиме кандидатом на посаду мера Києва Сергія Гусовського



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Партія «За майбутнє» висуватиме кандидатів у мери низки міст України

Партія «За Майбутнє» висуватиме кандидатом у мери Києва депутата Київради та підприємця Сергія Гусовського. Про це заявив лідер партії Ігор Палиця під час всеукраїнського з’їзду політичної сили. Він зазначив, що впевнений у професійності та компетентності Сергія Гусовського.

«Ми намагаємось, де є якісні люди, якісні представники. Просто так брати участь в перегонах ми не хочемо, тому що ми відповідаємо за тих, кого ми обираємо, пропонуємо. Якщо люди довірять і наші представники переможуть, то нам відповідати за рішення цих людей», – сказав Ігор Палиця.

Сергій Гусовський, виступаючи на з’їзді, зазначив, що одним із чинників успішної країни є економічний прагматизм. Просування такого порядку денного допоможе досягти справжню незалежність країни, адже досі держава лише контролювала, але так і не навчилася допомагати підприємцям.

«Я щиро вірю, що це точно може зробити нова сучасна україноцентрична політична сила, яку ми зібралися створити», – сказав він.

Також Гусовський наголосив: Київ як столиця України має давати приклад іншим містам, насамперед у ефективності використання коштів, розвиткові, вирішенні екологічних проблем. Але наразі так не є.

«Неважливо, на кому відповідальність і хто винен – чи на ті, хто керує містом з часів Майдану, чи ті, хто був раніше. Важливо, що буде далі. У киян є реальний вибір – або нічого не чіпати і лишати при владі кличківців, терпіти далі, або творити разом нове гармонійне майбутнє столиці. Я вірю у свідомий вибір вільних киян», – зазначив Сергій Гусовський.

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