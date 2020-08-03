У Києві партія Порошенка продовжує зберігати лідерство
До Київської міської ради може пройти партія Шарія
Лідером електорального рейтингу політичних сил на виборах до Київської міської ради є партія «Європейська солідарність», за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.
На другом місці партія «Слуга народу» з результатом 19,3%, на третьому - партія «Удар» – 17,1%.
Далі рейтинг виглядає таким чином:
- партія «Опозиційна платформа – За життя» - 8% опитаних,
- партія «Батьківщина» – 5,7%,
- партія Шарія – 5%,
- партія «Голос» – 4,6%,
- партія «Перемога Пальчевського» – 4,5%,
- партія «Сила і честь» – 3%,
- партія «Свобода» – 2,5%.
Рейтинг інших політичних сил – менше 2%. Не визначилися близько 11% опитаних.
Соціологи додали, що з серпня минулого року рейтинг партії «Слуга народу» має стабільну негативну динаміку, рейтинги партій «Європейська солідарність» та «Удар» – мають позитивну динаміку.
Опитування проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Як повідомлялось раніше, партія «Європейська солідарність» також є лідером електоральних уподобань киян на парламентських виборах. Партія Порошенка також лідирує в соціологічних опитуваннях на Львівщині.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.