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    Карантин і культура: на киян чекає фестиваль високого мистецтва

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    Карантин і культура: на киян чекає фестиваль високого мистецтва

    Киянам обіцяють багато сюрпризів під час фестивалю

    Наприкінці літа, 20-25 серпня, у Києві відбудеться третій фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Традиційно, локацією стане заповідник «Софія Київська», а сама програма обіцяє киянам багато сюрпризів. Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

    «Bouquet Kyiv Stage має дивовижну властивість змінюватись, трансформуватись і ставати кращим із кожним роком. Це букет, у якому вдало поєднано мистецтво театру, музики, візуального мистецтва, а відтепер – ще й літератури. Таке різнобарв’я викликає вибух емоцій на рівні усіх можливостей відчувати, бачити і чути», - зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

    Вона також розповіла, що хоча сьогодні така подія є ковтком свіжого повітря, карантинні обмеження продовжують діяти.

    «Є чіткі правила відвідування фестивалю. Це обов’язковий масковий режим, температурний скринінг, обмеження кількості перебування гостей на події, тільки сидячі місця і соціальна дистанція. Крім того, буде проводитись регулярна обробка і дезінфекція території. Деякі події будуть транслюватися онлайн, тож це теж має суттєво зменшити ризики», - наголосила директорка Департаменту.

    Цьогоріч серед учасників фестивалю: Сергій Жадан, Катерина Калитко, Катя Чілі, Софія Андрухович, Вікторія Польова тощо.

    Загалом у рамках фестивалю заплановано близько 40 подій у 6 напрямах: музика, література, візуальне мистецтво, театр, бесіди під ясенем, дитячі програми.

    Детальна програма фестивалю на сайті: https://bouquetstage.com/.

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