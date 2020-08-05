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    Одеса готується до міжнародного музичного фестивалю

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    Одеса готується до міжнародного музичного фестивалю

    Фестиваль Odessa Classics - 2020 пройде в Одесі

    6 серпня 2020 року о 12:00 відбудеться прес-конференція, присвячена VI міжнародному музичному фестивалю Odessa Classics - 2020.

    Фестиваль Odessa Classics - 2020 повинен пройти в Одесі з 10 по 23 серпня, на відміну від багатьох інших фестивалів у світі, які через пандемію перенесені на наступний рік або проводяться онлайн.

    Сфера культури виявилася найвразливішою в ситуації, що склалася. Тим цінніше проведення Odessa Classics в нинішньому році. Фестиваль обіцяє стати найяскравішою і наймасштабнішою музичною подією літа 2020 року в Україні.

    У Odessa Classics - 2020 візьмуть участь заявлені хедлайнери: Даніель Хоуп, Себастіан Кнауер, Вадим Репін, Естонський національний симфонічний оркестр та інші. У програмі також з'явилося 3 нових концерти: замість 2 раніше оголошених артистів виступатимуть хедлайнери минулих років, які вже здобули любов нашої публіки: П'єтро де Марія і Себастіан Кнауер (другий вечір). Крім того, на наших глядачів чекає концерт, який раніше не планувався, його зіграють Олексій Ботвінов і Бурхан Очал. Подія відбудеться в одеському Зеленому театрі просто неба.

    Всі концерти будуть проводитися з чітким дотриманням норм і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

    Одеса фестиваль концерт
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