Одеса готується до міжнародного музичного фестивалю



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Фестиваль Odessa Classics - 2020 пройде в Одесі

6 серпня 2020 року о 12:00 відбудеться прес-конференція, присвячена VI міжнародному музичному фестивалю Odessa Classics - 2020.

Фестиваль Odessa Classics - 2020 повинен пройти в Одесі з 10 по 23 серпня, на відміну від багатьох інших фестивалів у світі, які через пандемію перенесені на наступний рік або проводяться онлайн.

Сфера культури виявилася найвразливішою в ситуації, що склалася. Тим цінніше проведення Odessa Classics в нинішньому році. Фестиваль обіцяє стати найяскравішою і наймасштабнішою музичною подією літа 2020 року в Україні.

У Odessa Classics - 2020 візьмуть участь заявлені хедлайнери: Даніель Хоуп, Себастіан Кнауер, Вадим Репін, Естонський національний симфонічний оркестр та інші. У програмі також з'явилося 3 нових концерти: замість 2 раніше оголошених артистів виступатимуть хедлайнери минулих років, які вже здобули любов нашої публіки: П'єтро де Марія і Себастіан Кнауер (другий вечір). Крім того, на наших глядачів чекає концерт, який раніше не планувався, його зіграють Олексій Ботвінов і Бурхан Очал. Подія відбудеться в одеському Зеленому театрі просто неба.

Всі концерти будуть проводитися з чітким дотриманням норм і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.