Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» пройде у двох форматах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

XXIV міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» у 2020 році проводиться в офлайн і в онлайн-форматі

Цього року традиційний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» проводиться у двох форматах: офлайн і онлайн. У режимі офлайн фестиваль пройде з 6 по 9 серпня, у режимі онлайн – з 6 серпня по 6 жовтня 2020 року.

Як зазначили організатори, у рамках фестивалю заплановано 70 заходів: 40 для дітей та 30 для дорослих. Основні напрямки фестивалю: книговидання та книгорозповсюдження, популяризація читання, міжнародні культурні зв'язки, мистецтво ілюстрації, словесність і просвіта.

У фестивалі візьмуть участь 70 видавництв і книготорговельних організацій з України, Туреччини та Польщі. Планується, що література буде представлена не тільки українською мовою, а й польською, турецькою, англійською та іншими.

У рамках фестивалю з 4 по 9 серпня також пройдуть три телемости з містами літератури ЮНЕСКО (Мельбурн, Австралія; Едінбург, Шотландія; Норвіч, Англія). Одеса з минулого року також стала містом літератури ЮНЕСКО. В онлайн-програмах фестивалю візьмуть участь письменники, видавці, книжкові критики, художники, музейники та бібліотекарі з Франції, Ізраїлю, Німеччини, США та інших країн. Крім того, вперше пройде форум «Українська книга на Одещині».

Відкриття фестивалю в режимі офлайн відбудеться 6 серпня о 17:00 (парк ім. Шевченка, з боку вул. Маразліївської).