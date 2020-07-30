Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» пройде у двох форматах
XXIV міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» у 2020 році проводиться в офлайн і в онлайн-форматі
Цього року традиційний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» проводиться у двох форматах: офлайн і онлайн. У режимі офлайн фестиваль пройде з 6 по 9 серпня, у режимі онлайн – з 6 серпня по 6 жовтня 2020 року.
Як зазначили організатори, у рамках фестивалю заплановано 70 заходів: 40 для дітей та 30 для дорослих. Основні напрямки фестивалю: книговидання та книгорозповсюдження, популяризація читання, міжнародні культурні зв'язки, мистецтво ілюстрації, словесність і просвіта.
У фестивалі візьмуть участь 70 видавництв і книготорговельних організацій з України, Туреччини та Польщі. Планується, що література буде представлена не тільки українською мовою, а й польською, турецькою, англійською та іншими.
У рамках фестивалю з 4 по 9 серпня також пройдуть три телемости з містами літератури ЮНЕСКО (Мельбурн, Австралія; Едінбург, Шотландія; Норвіч, Англія). Одеса з минулого року також стала містом літератури ЮНЕСКО. В онлайн-програмах фестивалю візьмуть участь письменники, видавці, книжкові критики, художники, музейники та бібліотекарі з Франції, Ізраїлю, Німеччини, США та інших країн. Крім того, вперше пройде форум «Українська книга на Одещині».
Відкриття фестивалю в режимі офлайн відбудеться 6 серпня о 17:00 (парк ім. Шевченка, з боку вул. Маразліївської).
Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» - щорічне місце зустрічі українських та іноземних видавців, книгорозповсюджувачів, письменників, критиків і читачів. Проводиться в Одесі з 1996 року. Включає в себе книжковий ярмарок і міжнародну програму заходів.
Серед гостей фестивалю у 2018-2019 роках були авторитетні критики, редактори, журналісти, видавці, відомі письменники і поети, зокрема: перший видавець «Гаррі Поттера» Баррі Каннінгем (Великобританія), поет, лауреат Пулітцерівської премії Пол Малдун (США); письменниця Шарлотта Кернер (Німеччина); письменник Андреа Пау (Італія), ілюстратор Сара Маццетті (Італія), поет Василь Махно (США); українські письменники Андрій Курков, Христина Венгринюк, Мар'яна Савка, Лариса Денисенко, Маріанна Гончарова та ін.
У 2018 році «Зелену хвилю» відвідало понад 10 000 осіб. Програма проводилася на 7 локаціях. Відбулося 72 заходи для дорослих і дітей. У спеціальній програмі «Межі літератури» - 18 подій і 40 спікерів. У 2019 році фестиваль залучив близько 12000 відвідувачів. У фокусі уваги перебувала література для дітей та підлітків. Було задіяно 5 локацій в історичному центрі Одеси. Відбулося 80 заходів за участю 37 спікерів.